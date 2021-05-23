Шкаф для одежды гардероб 1960х2400ММ двери раздвижные (купе) венге/шампань ЛДСП зеркало с гравировкой под фацет, багет

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб 1960х2400ММ двери раздвижные (купе) венге/шампань ЛДСП зеркало с гравировкой под фацет, багет- Шкафы для одежды деревянные