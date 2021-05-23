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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф для одежды гардероб Эрго Ш61з 800x450x2000ММ береза ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для одежды гардероб Эрго Ш61з 800x450x2000ММ береза ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Эрго Ш61з 800x450x2000ММ береза ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ- Шкафы для одежды деревянные
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    Шкаф для одежды гардероб Эрго Ш61з 800x450x2000ММ береза ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ

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    • ООО "ДЭФО Краснодар"
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      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ДЭФО- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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