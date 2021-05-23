Шкаф для одежды гардероб 922х436х2063ММ алюминий ЛДСП 18ММ ЛДСП 43ММ ПВХ 0.4 и 1 с металлической выдвижной релогой, опоры МДФ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб 922х436х2063ММ алюминий ЛДСП 18ММ ЛДСП 43ММ ПВХ 0.4 и 1 с металлической выдвижной релогой, опоры МДФ- Шкафы для одежды деревянные