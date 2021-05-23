Шкаф для одежды Статус 2170х710х610ММ 2-дверный клен Ванкувер ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 3.2ММ ПВХ 0.45 и 2 состоит из полки верхней, полки нижней, двух боковин, полки силовой – для головных уборов и двух задних стенок ГОСТ 16371-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Статус 2170х710х610ММ 2-дверный клен Ванкувер ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 3.2ММ ПВХ 0.45 и 2 состоит из полки верхней, полки нижней, двух боковин, полки силовой – для головных уборов и двух задних стенок ГОСТ 16371-2014- Шкафы для одежды деревянные