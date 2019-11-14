Обувь валяная специальная мужская на резиновом ходу натуральная шерсть резина от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах ТР ТС 019/2011 ТУ 8167-002-05251923-2014
Обувь валяная
Не указана
Валенки на резиновой подошве натуральная шерсть
Обувь валяная
от 1263₽
Валенки крашенные "Арктика" для защиты ног от пониженных температур (климатические регионы (пояса) (II), II (III), IБ (IV), IA (особый) натуральная овечья шерсть ОАО "Кукморский валяльно-войлочный комбинат"
Обувь валяная
Не указана
Валенки 22(35) по 35(48) -40 С РП, 100% грубая шерсть серые ТР ТС 019/2011 ТУ 867-004-05269770-2016
Обувь валяная
от 890₽
Валенки (арт. 34н) 5131
Обувь валяная
от 890₽
Валенки на резиновой подошве "Арктика" 100 % натуральная овечья шерсть ОАО "Кукморский валяльно-войлочный комбинат"
Обувь валяная
от 1428₽
Валенки на резиновой подошве привулканизированная горячим способом подошва предохраняет валенки от намокания шерсть, резина серый ТУ 17 РСФСР-0302312-002-90
Обувь валяная
от 1050₽
Валенки обрезиненные 100 % натуральная овечья шерсть резина маслобензостойкая ОО02718 ГОСТ 18724-88
Обувь валяная
от 1350₽
Валенки натуральные "Арктика" для защиты ног от пониженных температур (климатические регионы (пояса) (II), II (III), IБ (IV), IA (особый) натуральная овечья шерсть ОАО "Кукморский валяльно-войлочный комбинат"
Обувь валяная
Не указана
Валенки специальные для защиты от пониженных температур шерсть овечья серые ООО "ЯРОСЛАВСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ"
Обувь валяная
Не указана
Обувь валяная специальная мужская Галоши шерсть 100%, цвет серый, защитные свойства З, Ми, Тн
Обувь валяная
от 1348,74₽
Валенки обрезиненные размер: 25-33 100 % валяная шерсть ГОСТ 18724-88
Обувь валяная
от 960₽