Шкаф для одежды гардероб Технофорвард ПК-ТФ-Г212х75З-В1-49 752х371х2120ММ ДСП с замком, с фиксированным расположением полок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Технофорвард ПК-ТФ-Г212х75З-В1-49 752х371х2120ММ ДСП с замком, с фиксированным расположением полок- Шкафы для одежды деревянные