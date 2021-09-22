Стол письменный для персонала эргономичный правый Уно 29S411 ЛДСП ЛДСП 1380х800х730ММ серый с тумбой, 3 ящика, ниша с замком

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала эргономичный правый Уно 29S411 ЛДСП ЛДСП 1380х800х730ММ серый с тумбой, 3 ящика, ниша с замком- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений