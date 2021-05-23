Шкаф для одежды 750х390х2050ММ 2-дверный бук бавария МДФ 16ММ ЛДСП 18ММ МДФ 26ММ ДВП 4ММ ПВХ 2ММ полка под головные уборы, выдвижная штанга для вешалок, дверей и топа

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 750х390х2050ММ 2-дверный бук бавария МДФ 16ММ ЛДСП 18ММ МДФ 26ММ ДВП 4ММ ПВХ 2ММ полка под головные уборы, выдвижная штанга для вешалок, дверей и топа- Шкафы для одежды деревянные