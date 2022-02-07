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Шкаф металлический бухгалтерский КД-111 478х450х350ММ серый 1-дверный Шкафы металлические прочие от 4030,88 ₽ В корзину

Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-П1500н 1500х780х2250ММ металл с подводом воды, столешница из керамогранитной плитки, раковинка из нержавеющей стали, рабочая камера, экран с системой противовесов, блок розеток в брызгозащитном исполнении 3ШТ, автомат отключения электропитания, 25А, светильник местного освещения, вентилируемая нижняя тумба, гибкие воздуховоды диаметром 200 и 80ММ, полипропиленовые поддоны для химреактивов, 8ШТ, кран холодной воды, подвод холодной воды, сифон канализации со сливной трубой ООО "ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ "АНАЛИТИКА" Россия Шкафы металлические прочие от 308100 ₽ В корзину

Шкаф металлический для раздевалок Промет LS-21 1830х575х500ММ RAL 7038 28.8КГ 2-дверный 2 секции двери распашные замки ключевые Шкафы металлические прочие от 4728 ₽ В корзину

Шкаф металлический для одежды дополнительная секция ШМ-М-11/400 1850х400х500ММ серый 18КГ 1-дверный двери распашные 1 полка Шкафы металлические прочие от 18000 ₽ В корзину

Шкаф металлический для газовых баллонов ШХБ-01-02 1780х1080х2070ММ Шкафы металлические прочие Не указана В корзину

Шкаф металлический архивный огнестойкий Valberg BM-1993KL 1950х930х520ММ RAL 7024/RAL 7038 металл 129КГ 2 двери распашные 4 полки, 2 ключевых замка, устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2017, класс 0, огнестойкость ГОСТ Р 57384-2017, класс 30Б ООО "НПО ПРОМЕТ" Россия Шкафы металлические прочие от 117600 ₽ В корзину

Шкаф металлический для хранения и защиты от пожара архивных документов с механическими замками и приспособлением для опечатывания большой ШМБ-1 930х520х1950ММ серый сталь 0.6ММ 180КГ 2-дверный распашные 4 полки ТУ 9693-001-69440729-2012 ООО "МЕТМЕБЕЛЬ" Россия Шкафы металлические прочие от 71880,05 ₽ В корзину

Шкаф металлический для зарядки телефонов антивандальный Mobile Charger Locker 1850х200х200ММ серый сталь 16 с кодовыми замками 16 ячеек 76х160х200ММ, кабели 3-в-1 по одному в каждой ячейке (Apple Lightning, Micro USB, Type-C), возможность соединить несколько секционных блоков вместе Шкафы металлические прочие от 64000 ₽ В корзину