Характеристики

Стол рабочий Interplay 1790x800x740 BQ74.9FD015FH048. В основе стола – металлическая рама, порошковая окраска. Опоры П-образные. Вертикальные стойки опор из трубы квадратного сечения 50х50 мм. Опоры соединяются одной балкой (траверсой), заглублённой относительно продольного рабочего края столешницы (со стороны сотрудника) более чем на 400 мм, что позволяет избегать в процессе использования стола конфликта с коленями человека и подлокотниками кресла. Опоры должны быть изготовлены из безшовной трубы (не должно быть видимого продольного шва, видимые швы допускаются только на стыках деталей). Поверхность опор после покраски гладкая (покраска типа муар и шагрень недопускаются). Опоры снабжены регулировкой на неровность пола до 20 мм. Стол укомплектовывается регулировкой по высоте в диапазоне не менее 80 мм, для настройки рабочей поверхности на рост сотрудника. Столешница из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 38мм, закромленная кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Крепление к металлокаркасу разборное, винтами, в металлические футорки, запрессованные в столешницу. Столешница оборудована алюминиевым лючком для вывода проводов. В горизонтальный край лючка вмонтирована щётка; крышка лючка закрывается без шума. Размеры лючка по согласованию с заказчиком. Горизонтальный металлический кабель канал из листового металла, с завальцованными по торцам краями. Лоток откидной, откидывается в обе стороны и крепится к металлокаркасу стола. Фиксируется с обеих сторон от случайного соскакивания. Оснащён клипсами для фиксации проводов и специальными отверстиями для фиксации розеточных блоков. Лоток кабельканала легкосъемный, комфортно снимается и устанавливается обратно без применения инструментов. Максимальная нагрузка на лоток - 10 кг. Конструкция стола позволяет дополнительно устанавливать фронтальный и торцевые экраны. Стол хорошо сопротивляется качанию. Стол можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Цвет изделия по согласованию с заказчиком.