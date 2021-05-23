Шкаф для одежды К-988 720х420х2000ММ Ноче милано ДСП 18ММ полка под головные уборы/полка под обувь

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды К-988 720х420х2000ММ Ноче милано ДСП 18ММ полка под головные уборы/полка под обувь- Шкафы для одежды деревянные