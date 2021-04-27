Стол офисный эргономичный 158х120х75СМ ЛДСП вяз благородный с проставками, левый на опорах из ДСП

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол офисный эргономичный 158х120х75СМ ЛДСП вяз благородный с проставками, левый на опорах из ДСП- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений