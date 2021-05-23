Шкаф для одежды 890х2285х650ММ двери распашные дуб Сантана МДФ ЛДСП 16ММ ABS 2ММ петли Blum с доводчиком (8ШТ) ручка интегрированная штанга-труба хром. стандартная, полка-сетка для обуви хром (2ШТ)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 890х2285х650ММ двери распашные дуб Сантана МДФ ЛДСП 16ММ ABS 2ММ петли Blum с доводчиком (8ШТ) ручка интегрированная штанга-труба хром. стандартная, полка-сетка для обуви хром (2ШТ)- Шкафы для одежды деревянные