Шкаф для одежды Алекс 22.45 720х594х1966ММ бук бавария ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 0.4 и 2ММ с выдвижной штангой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Алекс 22.45 720х594х1966ММ бук бавария ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 0.4 и 2ММ с выдвижной штангой- Шкафы для одежды деревянные