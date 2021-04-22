Стол офисный для бумаг 150x70x75СМ ЛДСП ольха с подвесной тумбой с дверью

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол офисный для бумаг 150x70x75СМ ЛДСП ольха с подвесной тумбой с дверью- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений