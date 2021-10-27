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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный для персонала прямой Interplay FF104FH042FH048 металл ЛДСП 1400х800х730ММ дуб дымчатый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный для персонала прямой Interplay FF104FH042FH048 металл ЛДСП 1400х800х730ММ дуб дымчатый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала прямой Interplay FF104FH042FH048 металл ЛДСП 1400х800х730ММ дуб дымчатый- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    16
    Стол письменный для персонала прямой Interplay FF104FH042FH048 металл ЛДСП 1400х800х730ММ дуб дымчатый

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    Цена
    от 7326
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14256,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17108
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол Interplay 1400*800*730 В основе стола – металлическая рама, порошковая окраска. Опоры П-образные. Вертикальные стойки опор из трубы квадратного сечения 50х50 мм. Опоры соединяются одной балкой (траверсой), заглублённой относительно продольного рабочего края столешницы (со стороны сотрудника) более чем на 40 см, что позволяет избегать в процессе использования стола конфликта с коленями человека и подлокотниками кресла. Опоры должны быть изготовлены из безшовной трубы (не должно быть видимого продольного шва, видимые швы допускаются толькона стыках деталей). Поверхность опор после покраски гладкая (покраска типа муар и шагрень недопускаются). Опоры снабжены регулировкой на неровность пола не менее 20 мм. Стол укомплектовывается регулировкой по высоте в диапазоне не менее 80 мм. Столешница из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 26мм, закромленная кромкой ПВХ толщиной 2мм. Крепление к металлокаркасу разборное, винтами, в металлические футорки, запрессованные в столешницу. Столешницы оборудованы круглыми клапанами (громметами) для вывода проводов, цвет по согласованию с заказчиком. Горизонтальный металлический кабель канал из листового металла, с завальцованными по торцам краями. Лоток откидной, откидывается в обе стороны и крепится к металлокаркасу стола. Фиксируется с обеих сторон от случайного соскакивания. Оснащён клипсами для фиксации проводов и специальными отверстиями для фиксации розеточных блоков. Лоток кабельканала легкосъемный, комфортно снимается и устанавливается обратно без применения инструментов. Максимальная нагрузка на лоток - 10 кг. Конструкция стола позволяет дополнительно устанавливать фронтальный и торцевые экраны. Стол хорошо сопротивляется качанию. Стол можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Цвет стола по согласованию с заказчиком.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17108c НДС
    • ООО "ОФИС НЕКСТ ПРОДЖЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14256,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17108
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол Interplay 1400*800*730 В основе стола – металлическая рама, порошковая окраска. Опоры П-образные. Вертикальные стойки опор из трубы квадратного сечения 50х50 мм. Опоры соединяются одной балкой (траверсой), заглублённой относительно продольного рабочего края столешницы (со стороны сотрудника) более чем на 40 см, что позволяет избегать в процессе использования стола конфликта с коленями человека и подлокотниками кресла. Опоры должны быть изготовлены из безшовной трубы (не должно быть видимого продольного шва, видимые швы допускаются толькона стыках деталей). Поверхность опор после покраски гладкая (покраска типа муар и шагрень недопускаются). Опоры снабжены регулировкой на неровность пола не менее 20 мм. Стол укомплектовывается регулировкой по высоте в диапазоне не менее 80 мм. Столешница из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 26мм, закромленная кромкой ПВХ толщиной 2мм. Крепление к металлокаркасу разборное, винтами, в металлические футорки, запрессованные в столешницу. Столешницы оборудованы круглыми клапанами (громметами) для вывода проводов, цвет по согласованию с заказчиком. Горизонтальный металлический кабель канал из листового металла, с завальцованными по торцам краями. Лоток откидной, откидывается в обе стороны и крепится к металлокаркасу стола. Фиксируется с обеих сторон от случайного соскакивания. Оснащён клипсами для фиксации проводов и специальными отверстиями для фиксации розеточных блоков. Лоток кабельканала легкосъемный, комфортно снимается и устанавливается обратно без применения инструментов. Максимальная нагрузка на лоток - 10 кг. Конструкция стола позволяет дополнительно устанавливать фронтальный и торцевые экраны. Стол хорошо сопротивляется качанию. Стол можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Цвет стола по согласованию с заказчиком.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17108c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      7500c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6105
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7326
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7326c НДС
    • ООО "ОФИС НЕКСТ ПРОДЖЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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