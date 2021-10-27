Характеристики

Стол Interplay 1400*800*730 В основе стола – металлическая рама, порошковая окраска. Опоры П-образные. Вертикальные стойки опор из трубы квадратного сечения 50х50 мм. Опоры соединяются одной балкой (траверсой), заглублённой относительно продольного рабочего края столешницы (со стороны сотрудника) более чем на 40 см, что позволяет избегать в процессе использования стола конфликта с коленями человека и подлокотниками кресла. Опоры должны быть изготовлены из безшовной трубы (не должно быть видимого продольного шва, видимые швы допускаются толькона стыках деталей). Поверхность опор после покраски гладкая (покраска типа муар и шагрень недопускаются). Опоры снабжены регулировкой на неровность пола не менее 20 мм. Стол укомплектовывается регулировкой по высоте в диапазоне не менее 80 мм. Столешница из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 26мм, закромленная кромкой ПВХ толщиной 2мм. Крепление к металлокаркасу разборное, винтами, в металлические футорки, запрессованные в столешницу. Столешницы оборудованы круглыми клапанами (громметами) для вывода проводов, цвет по согласованию с заказчиком. Горизонтальный металлический кабель канал из листового металла, с завальцованными по торцам краями. Лоток откидной, откидывается в обе стороны и крепится к металлокаркасу стола. Фиксируется с обеих сторон от случайного соскакивания. Оснащён клипсами для фиксации проводов и специальными отверстиями для фиксации розеточных блоков. Лоток кабельканала легкосъемный, комфортно снимается и устанавливается обратно без применения инструментов. Максимальная нагрузка на лоток - 10 кг. Конструкция стола позволяет дополнительно устанавливать фронтальный и торцевые экраны. Стол хорошо сопротивляется качанию. Стол можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Цвет стола по согласованию с заказчиком.