Картридж к фильтру для воды смешанного действия MBC для установки Аквалаб УВОИ-МФ-1812

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды смешанного действия MBC для установки Аквалаб УВОИ-МФ-1812- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод