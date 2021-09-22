Стол для председателя ЛДСП ЛДСП 1500х800х750ММ орех гварнери ПВХ с отверстием под кабель канал ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол для председателя ЛДСП ЛДСП 1500х800х750ММ орех гварнери ПВХ с отверстием под кабель канал ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений