Фильтр для воды дехлорирующий GFL 2904 к бидистиллятору

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды дехлорирующий GFL 2904 к бидистиллятору- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод