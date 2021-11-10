Регионы поставки
Ивановская область, Калининградская область, Иркутская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Байконур, Вологодская область, Астраханская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Костромская область, Кемеровская область - Кузбасс, Брянская область, Волгоградская область, Еврейская автономная область, Алтайский край, Амурская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Забайкальский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Город федерального значения Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Чукотский автономный округ, Ярославская область