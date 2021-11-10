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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Заглушка П 530x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заглушка П 530x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заглушка П 530x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
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    Заглушка П 530x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 18020,4
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НИГМАШ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18560
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22272
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ивановская область, Калининградская область, Иркутская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Байконур, Вологодская область, Астраханская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Костромская область, Кемеровская область - Кузбасс, Брянская область, Волгоградская область, Еврейская автономная область, Алтайский край, Амурская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Забайкальский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Город федерального значения Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Чукотский автономный округ, Ярославская область
      Подробнее
      22272c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21720
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21720c НДС
    • ООО "ЦТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15017
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18020,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18020,4c НДС
    • ООО "НИГМАШ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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