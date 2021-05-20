Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ АВВГнг(А)-LS 5х240ММ2 мс 1КВ Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ от 1258,81 ₽ В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБЛГ 1х800ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16. К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой АПвПуг 3х70ММ2 10КВ Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ от 1146665 ₽ В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГнг-LS 4х70ММ2 мн 1КВ Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГнг-LS 4х95ММ2 мн 1КВ Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой АПвВнг(А)-LS Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ от 750 ₽ В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГнг(А)-LS 4х120ММ2 мс(N) 1КВ Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ от 910 ₽ В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГнг(А)-LS 4х70ММ2 мс(N) 1КВ Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ от 580 ₽ В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБл 3х150ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-139-2004 ООО "Камский кабель" Россия Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААШв 3х120ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБ2Л 3х70ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину