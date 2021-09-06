Бумага для копировально-множительной техники в стопе с неотрывной перфорацией Starless 210х12х2000ММ 60Г/М² 42313

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники в стопе с неотрывной перфорацией Starless 210х12х2000ММ 60Г/М² 42313- Бумага для аппаратов и приборов