Кулер напольный VATTEN V41WK (из качественного, устойчивого к ультрафиолету пластика, имеет два крана, управление кнопками - горячая и холодная вода, кран горячей воды имеет функцию "защиту от детей")

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер напольный VATTEN V41WK (из качественного, устойчивого к ультрафиолету пластика, имеет два крана, управление кнопками - горячая и холодная вода, кран горячей воды имеет функцию "защиту от детей")- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки