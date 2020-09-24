Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Плиты и листы алюминиевые / Лист алюминиевый Д16Ам 4х1200х3000ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лист алюминиевый Д16Ам 4х1200х3000ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лист алюминиевый Д16Ам 4х1200х3000ММ- Плиты и листы алюминиевые
    5
    Лист алюминиевый Д16Ам 4х1200х3000ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Лист алюминиевый АД1М 0.8х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
    Плиты и листы алюминиевые
    от 336000
    В корзину
    Лист алюминиевый АД1Н 0.8х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
    Плиты и листы алюминиевые
    от 384
    В корзину
    рифленый Лист алюминиевый 1.5х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
    Плиты и листы алюминиевые
    Не указана
    В корзину
    Лист алюминиевый ВД1АМ 0.8х1200х3000ММ рулон ГОСТ 21631-76
    Плиты и листы алюминиевые
    от 260
    В корзину
    Лист алюминиевый рифленый Квинтет АМГ2Н2 1.5х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
    Плиты и листы алюминиевые
    от 17160
    В корзину
    Лист алюминиевый рифленый Квинтет АМГ2Н2Р 3х1500х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
    Плиты и листы алюминиевые
    от 240,4
    В корзину
    Лист алюминиевый Квинтет ВД1А 2х1500х3000ММ ГОСТ 21631-76
    Плиты и листы алюминиевые
    от 14976
    В корзину
    Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 3х1200х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
    Плиты и листы алюминиевые
    от 15120
    В корзину
    Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 2х1200х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
    Плиты и листы алюминиевые
    от 9960
    В корзину
    Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 2.5х1200х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
    Плиты и листы алюминиевые
    от 13524
    В корзину
    Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 1.2х1200х3000ММ
    Плиты и листы алюминиевые
    Не указана
    В корзину
    рифленый Лист алюминиевый Квинтет Д16, АМГ АД31 3х1200х3000ММ
    Плиты и листы алюминиевые
    Не указана
    В корзину
    Позвонить