USB-флеш-накопитель 8ГБАЙТ USB подарочная коробка из флока гравировка лого цветная или с чернением

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: USB-флеш-накопитель 8ГБАЙТ USB подарочная коробка из флока гравировка лого цветная или с чернением- Устройства запоминающие внешние