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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внешние / USB-флеш-накопитель FP0009 8ГБАЙТ пластик белый в форме визитки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    USB-флеш-накопитель FP0009 8ГБАЙТ пластик белый в форме визитки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: USB-флеш-накопитель FP0009 8ГБАЙТ пластик белый в форме визитки- Устройства запоминающие внешние
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    USB-флеш-накопитель FP0009 8ГБАЙТ пластик белый в форме визитки

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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель "Лапин Петр Леонидович"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "НИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНАЯ КОМПАНИЯ "АВАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ПОТЕПАЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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