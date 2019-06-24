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    Главная / Торговый портал / Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки / Секция фильтрующая маслянного фильтра МФ-20 63МКМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Секция фильтрующая маслянного фильтра МФ-20 63МКМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция фильтрующая маслянного фильтра МФ-20 63МКМ- Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки
    33
    Секция фильтрующая маслянного фильтра МФ-20 63МКМ

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    Поставщики
    • ООО "ИТС"
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      Спецификация
      Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПКФ "ТСК"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "НЕФТЬГАЗ ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СИБИРЬ ЭКВИПМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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