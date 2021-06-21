Машина термической резки автоматизированная линия обработки профильного проката для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля газовая 380В 3000-12300ММ 200КВТ 3 класса от 45 до -45 град 500-12000ММ 2000КГ АО "ЦТСС" Россия

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