Характеристики

Шкаф с распашными дверями с замком 800*420*1810 Корпус шкафа, в том числе задняя стенка, а также двери и полки из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 16мм, все детали закромлены кромкой ПВХ не менее 2 мм. Детали корпуса, в т.ч. задняя стенка, соединяются между собой пластиковыми стяжками. Соединение типа "пластик-в-пластик". Установка задней стенки в паз и применение стяжек типа Rastex недопустимо. Стяжки запресовываются в детали на фабрике и поставляются в составе деталей. Комплектуется двумя распашными дверями на две нижних полки с замком и двумя стеклянными дверями на три верхние полки. Стеклянные двери из прозрачного стекла толщиной 4 мм, тонированного по всему объему. Замок со сменной личинкой. Ключ со складной головкой. Комплектуется главным и мастер-ключом. 4 полки толщиной 16мм, в том числе 2 легко переставляемые по высоте. Переставляемые полки должны выдерживать 30кг без прогибов. Ручки металлические, из анодированного алюминиевого профиля цвета Silver Mat. Шкаф легко регулируется на неровность пола (не менее 20 мм) изнутри, даже в полностью загруженном состоянии (более 30кг). Шкаф можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Поставляется в разобранном виде в плоских упаковках. Цвет изделия по согласованию с заказчиком.