Кресло для руководителя Easy Chair 589 TC 1114738 сетка/ткань/металл черное 46/54х50х50х72СМ механизм качания: Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником Китай
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 14800₽
Кресло для руководителя Футура Рома П кожа категории Люкс черный 97х68х75СМ 120КГ мультиблок с деревянными подлокотниками Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 117600₽
Кресло офисное Тайпит Chairman 281 Хром кожа COW /сетчатый акрил/металл хромированный черный 63х42х71СМ 120КГ синхронный механизм подлокотники металлические с кожаными накладками Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 56400₽
Секция кресла Виртуоз Люкс четырехместная велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 21400₽
Стул походный складной ПФ Берег PFB-0147 алюминиевая труба 25ММ ткань Оксфорд 600 PU 3000 320х400х550х500ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Кресло конференц Weihao Sprint 818A сетка/ткань черное 50х52х44/54СМ 120КГ газлифт на колесиках
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 6712₽
Стул офисный для посетителей со столиком пюпитром Samba Chrome T металл хром экокожа черный 850х400х550ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 6700₽
Стул офисный Easy Chair Изо С-11 металл черный ткань черный 470х405х370ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка Российская Федерация (РФ, Россия)
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1512₽
Кресло для руководителя Бюрократ KB-9N искусственная кожа/сетка/ткань/металл черный 43х55х74.5СМ 120КГ Top Gun Российская Федерация (РФ, Россия)
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 7824₽
Стул офисный Easy Chair Изо С-11 металл хромированный ткань черный 470х410х380ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка Российская Федерация (РФ, Россия)
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1454,35₽
Секция кресла Виртуоз Люкс велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 16000₽
Секция многоместная ИЗО трехместная экокожа черная 58х177х79СМ каркас металл
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 4700₽