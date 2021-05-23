Характеристики

Гардероб 800*420*1810 Корпус шкафа, топ, задние стенки, двери и полки из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 16мм, все детали закромлены кромкой ПВХ не менее 2 мм. Детали корпуса, в т.ч. задняя стенка, соединяются между собой пластиковыми стяжками. Соединение типа "пластик-в-пластик". Установка задней стенки в паз и применение стяжек типа Rastex недопустимо. Стяжки запресовываются в детали на фабрике и поставляются в составе деталей. Комплектуется двумя распашными дверями на всю высоту шкафа. Полка под головные уборы и выдвижная металлическая штанга под вешалки для одежды. Замок со сменной личинкой. Ключ со складной головкой. Комплектуется главным и мастер-ключом. Ручки металлические, из анодированного алюминиевого профиля цвета Silver Mat. Шкаф легко регулируется (не менее 20 мм) на неровность пола изнутри, даже в полностью загруженном состоянии (более 30кг). Шкаф можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Поставляется в разобранном виде в плоских упаковках. Цвет изделия по согласованию с заказчиком.