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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов FM761FL700 800х420х753ММ ЛДСП двери распашные
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для документов FM761FL700 800х420х753ММ ЛДСП двери распашные

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов FM761FL700 800х420х753ММ ЛДСП двери распашные- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф для документов FM761FL700 800х420х753ММ ЛДСП двери распашные

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    Цена
    от 11219
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    Поставщики
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11715
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14058
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14058c НДС
    • ООО "ОФИС НЕКСТ ПРОДЖЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9349,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11219
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Шкаф с распашными дверями 800*420*753 Корпус шкафа, в том числе задняя стенка, а также двери и полки из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 16 мм, кромка ПВХ. Детали корпуса, в т.ч. задняя стенка, соединяются между собой пластиковыми стяжками. Соединение типа "пластик-в-пластик". Установка задней стенки в паз и применение стяжек типа Rastex недопустимо. Стяжки запресовываются в детали на фабрике и поставляются в составе деталей. В задней части топа закромленные вырезы для проводов. В задней стенке 4 выреза с пластиковыми клапанами для проводов. Конструкция внутренних полок и перегородок предусматривает возможность свободной прокладки проводов по всему пространству тумбы. Полки должны выдерживать 30кг без прогибов. Замок со сменной личинкой. Ключ со складной головкой. Комплектуется главным и мастер-ключом. Две распашные двери на всю высоту шкафа. Ручки металлические, из анодированного алюминиевого профиля, цвет Silver Mat. Шкаф легко регулируется на неровность пола (не менее 20 мм) изнутри в полностью загруженном состоянии. Шкаф можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Цвет изделия по согласованию с заказчиком.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11219c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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