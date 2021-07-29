Характеристики

Шкаф с распашными дверями 800*420*753 Корпус шкафа, в том числе задняя стенка, а также двери и полки из ЛДСП класса эмиссии Е0,5 толщиной 16 мм, кромка ПВХ. Детали корпуса, в т.ч. задняя стенка, соединяются между собой пластиковыми стяжками. Соединение типа "пластик-в-пластик". Установка задней стенки в паз и применение стяжек типа Rastex недопустимо. Стяжки запресовываются в детали на фабрике и поставляются в составе деталей. В задней части топа закромленные вырезы для проводов. В задней стенке 4 выреза с пластиковыми клапанами для проводов. Конструкция внутренних полок и перегородок предусматривает возможность свободной прокладки проводов по всему пространству тумбы. Полки должны выдерживать 30кг без прогибов. Замок со сменной личинкой. Ключ со складной головкой. Комплектуется главным и мастер-ключом. Две распашные двери на всю высоту шкафа. Ручки металлические, из анодированного алюминиевого профиля, цвет Silver Mat. Шкаф легко регулируется на неровность пола (не менее 20 мм) изнутри в полностью загруженном состоянии. Шкаф можно неограниченное количество раз собирать/разбирать без ущерба для внешнего вида и прочности. Цвет изделия по согласованию с заказчиком.