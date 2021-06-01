Мотобур Iron Mole E83 В комплекте: Шнек для бурения грунта Flatr 250х1000 мм - 1шт, Шнек для бурения грунта Flatr 150х1000 мм - 1шт, Удлинитель трубчатый PF 1000 мм - 1 шт.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотобур Iron Mole E83 В комплекте: Шнек для бурения грунта Flatr 250х1000 мм - 1шт, Шнек для бурения грунта Flatr 150х1000 мм - 1шт, Удлинитель трубчатый PF 1000 мм - 1 шт.- Машины бурильные