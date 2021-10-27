Набор реагентов DG Gel Neutral Физическая среда для солевых и ферментных тестов. Солевые и ферментные тесты включают: скрининг и идентификацию иммунных антител, пробы на совместимость, аутоконтроль, типирование эритроцитов и определение группы крови системы АВО перекрестной реакцией буферный раствор без антител (микропробирки с нейтральным гелем) 2х25 210343 Диагностик Грифолз С.А. Испания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов DG Gel Neutral Физическая среда для солевых и ферментных тестов. Солевые и ферментные тесты включают: скрининг и идентификацию иммунных антител, пробы на совместимость, аутоконтроль, типирование эритроцитов и определение группы крови системы АВО перекрестной реакцией буферный раствор без антител (микропробирки с нейтральным гелем) 2х25 210343 Диагностик Грифолз С.А. Испания- Реагенты диагностические