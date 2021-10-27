Набор реагентов Иммуноглобулин G-Ново для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом 50 опр. - реагент 1, готовый к использованию - 1 флакон (по 45 мл), - реагент 2, готовый к использованию - 1 флакон (5 мл), - инструкция по применению, - паспорт B-9525 РЗН 2017/6603 ТУ 9398-634-23548172-2016 1025404347550 205910 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Иммуноглобулин G-Ново для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом 50 опр. - реагент 1, готовый к использованию - 1 флакон (по 45 мл), - реагент 2, готовый к использованию - 1 флакон (5 мл), - инструкция по применению, - паспорт B-9525 РЗН 2017/6603 ТУ 9398-634-23548172-2016 1025404347550 205910 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические