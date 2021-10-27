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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Иммуноглобулин А-Ново для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидимитрическим методом 50 опр. реагент 1, готовый к использованию - 1 флакон (по 45 мл), - реагент 2, готовый к использованию - 1 флакон (7,5 мл), - инструкция по применению, - паспорт B-9523 РЗН 2017/6602 ТУ 9398-635-23548172-2016 1025404347550 206030 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Иммуноглобулин А-Ново для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидимитрическим методом 50 опр. реагент 1, готовый к использованию - 1 флакон (по 45 мл), - реагент 2, готовый к использованию - 1 флакон (7,5 мл), - инструкция по применению, - паспорт B-9523 РЗН 2017/6602 ТУ 9398-635-23548172-2016 1025404347550 206030 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Иммуноглобулин А-Ново для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидимитрическим методом 50 опр. реагент 1, готовый к использованию - 1 флакон (по 45 мл), - реагент 2, готовый к использованию - 1 флакон (7,5 мл), - инструкция по применению, - паспорт B-9523 РЗН 2017/6602 ТУ 9398-635-23548172-2016 1025404347550 206030 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    32
    Набор реагентов Иммуноглобулин А-Ново для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидимитрическим методом 50 опр. реагент 1, готовый к использованию - 1 флакон (по 45 мл), - реагент 2, готовый к использованию - 1 флакон (7,5 мл), - инструкция по применению, - паспорт B-9523 РЗН 2017/6602 ТУ 9398-635-23548172-2016 1025404347550 206030 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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    • ООО "ВЕКТОР-БЕСТ-ВОЛГА"
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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