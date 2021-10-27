Набор реагентов РеалБест Валидация образца для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений - положительный контрольный образец универсальный (ПКО) - 1 пробирка, - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 12 стрипов по 8 пробирок. Принадлежности: - стрипированные крышки для пробирок - 12 стрипов по 8 штук или оптическая пленка - 1,5 листа C-8888 ФСР 2012/13498 ТУ 9398-280-23548172-2012 1025404347550 21.20.23.110-00006036 314290 1 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов РеалБест Валидация образца для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений - положительный контрольный образец универсальный (ПКО) - 1 пробирка, - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 12 стрипов по 8 пробирок. Принадлежности: - стрипированные крышки для пробирок - 12 стрипов по 8 штук или оптическая пленка - 1,5 листа C-8888 ФСР 2012/13498 ТУ 9398-280-23548172-2012 1025404347550 21.20.23.110-00006036 314290 1 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические