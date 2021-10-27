Набор реагентов Мультикалибратор - СЕ на основе человеческой сыворотки для субстратов и электролитов. 1х4МЛ - мультикалибратор, лиофилизированный - 1 флакон B-8231 РЗН 2017/6026 ТУ 9398-528-23548172-2015 1025404347550 21.20.23.110-00002953 198810 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мультикалибратор - СЕ на основе человеческой сыворотки для субстратов и электролитов. 1х4МЛ - мультикалибратор, лиофилизированный - 1 флакон B-8231 РЗН 2017/6026 ТУ 9398-528-23548172-2015 1025404347550 21.20.23.110-00002953 198810 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические