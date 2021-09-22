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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Easy Chair Comfort ткань/пластик черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Easy Chair Comfort ткань/пластик черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Easy Chair Comfort ткань/пластик черный- Мебель для офисов и предприятий торговли
    4
    Кресло офисное Easy Chair Comfort ткань/пластик черный

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    Цена
    от 3805,52
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3171,26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3805,52
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Материал обивки: ткань С Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 100 Материал крестовины: пластик Механизм качания: пружинный механизм поддержки спины Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: экономкласс Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Челябинская область
      Подробнее
      3805,52c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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