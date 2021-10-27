Набор реагентов Калибратор иммуноглобулинов-Ново для определения IgА, IgG, IgM иммунотурбидиметрическим методом 1х1МЛ 1. Калибратор - 1 флакон (1 мл). 2. Инструкция по применению. 3. Паспорт B-9549 РЗН 2017/6379 ТУ 9398-637-23548172-2016 1025404347550 301180 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Калибратор иммуноглобулинов-Ново для определения IgА, IgG, IgM иммунотурбидиметрическим методом 1х1МЛ 1. Калибратор - 1 флакон (1 мл). 2. Инструкция по применению. 3. Паспорт B-9549 РЗН 2017/6379 ТУ 9398-637-23548172-2016 1025404347550 301180 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические