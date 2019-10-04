Запасная часть для оргтехники узел фьюзера для Xerox WorkCentre 7425, 7428, 7435, 7525, 7530, 7535, 7545, 7556, 7830, 7855 220В 604K62230

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники узел фьюзера для Xerox WorkCentre 7425, 7428, 7435, 7525, 7530, 7535, 7545, 7556, 7830, 7855 220В 604K62230- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства