Набор реагентов Иммуноглобулин M-Ново для определения концентрации иммуноглобулина М в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом 50 опр. - реагент 1: 1 флакон (45 мл), - реагент 2: 1 флакон (7,5 мл), - инструкция по применению, - паспорт. B-9526 РЗН 2017/6376 ТУ 9398-636-23548172-2016 1025404347550 205820 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Иммуноглобулин M-Ново для определения концентрации иммуноглобулина М в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом 50 опр. - реагент 1: 1 флакон (45 мл), - реагент 2: 1 флакон (7,5 мл), - инструкция по применению, - паспорт. B-9526 РЗН 2017/6376 ТУ 9398-636-23548172-2016 1025404347550 205820 2а АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические