Запасная часть для оргтехники Фьюзер Xerox для Xerox WC-5225/5230 126K29403

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Фьюзер Xerox для Xerox WC-5225/5230 126K29403- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства