Набор реагентов РеалБест Гемолитик для предварительной обработки цельной периферической крови 50 2 флакона (по 14 мл раствора для гемолиза в каждом) C-8814 РЗН 2015/2861 ТУ 9398-492-23548172-2013 1025404347550 21.20.23.110-00004864 325090 1 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов РеалБест Гемолитик для предварительной обработки цельной периферической крови 50 2 флакона (по 14 мл раствора для гемолиза в каждом) C-8814 РЗН 2015/2861 ТУ 9398-492-23548172-2013 1025404347550 21.20.23.110-00004864 325090 1 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические