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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Ролик заряда HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR Static Control
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ролик заряда HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR Static Control

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ролик заряда HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR Static Control- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    18
    Ролик заряда HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR Static Control

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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
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    • ООО "ПРОНЕТ"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТСЦ НИКА"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "Газпром торг Махачкала"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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