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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) / Капитальный ремонт жилого помещения (кабинет)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Капитальный ремонт жилого помещения (кабинет)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Капитальный ремонт жилого помещения (кабинет)- Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
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    Капитальный ремонт жилого помещения (кабинет)

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    Поставщики
    • ООО Нижегородстройподряд
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      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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