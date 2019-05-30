Электрошкаф жарочный духовой трехсекционный конвекционный Abat ШЖЭ-3-К-2/1 1505х840х840ММ нержавеющая сталь в каждой духовке шкафа-1 противень и решетка GN 2/1
Печи бытовые электрические
от 148000₽
Электрошкаф жарочный духовой Svar 6009.03эшв-054S 64Л 595х595х600ММ ВТИС.332243.049 ТУ
Печи бытовые электрические
от 31320₽
Электрошкаф жарочный духовой DeLonghi CM 6 BC 594х594х560ММ сталь эмалированная
Печи бытовые электрические
от 60000₽
Электрошкаф жарочный духовой Electrolux EZB53430AX 60Л 590х594х560ММ нержавеющая сталь черный, серебристый
Печи бытовые электрические
от 32400₽
Электрошкаф жарочный духовой Gorenje BO635E20W-M 65Л белый
Печи бытовые электрические
Не указана
Электрошкаф жарочный встраиваемый 6006.03эшв исполнение 00 АО "ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА" Россия
Печи бытовые электрические
Не указана
Электрошкаф жарочный встраиваемый 6009.01эшв АО "ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА" Россия
Печи бытовые электрические
Не указана
Электрошкаф жарочный трехсекционный Abat ШЖЭ-3-01 538х535х290ММ
Печи бытовые электрические
от 123571,2₽
Электрошкаф жарочный HANSA BOEI 69360055 58Л 600ММ сенсорные переключатели, сенсорный дисплей, телескопические направляющие
Печи бытовые электрические
Не указана
Электрошкаф жарочный духовой Bosch HBA 23BN61 62Л 595х595х515ММ
Печи бытовые электрические
от 4544545₽
Электрошкаф жарочный духовой Korting OKB 561 CFX 67Л 598х595х560ММ нержавеющая сталь режимов - 6, тип направляющих - телескопические
Печи бытовые электрические
Не указана
Электрошкаф жарочный ШЖЭ-0 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Россия ТУ 5151-007-07501607-97
Печи бытовые электрические
от 61400₽