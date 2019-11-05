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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Фитинг Заглушка для розетки тип соединения DР Dixon 400DPSS нержавеющая сталь Aisi 316 10БАР
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фитинг Заглушка для розетки тип соединения DР Dixon 400DPSS нержавеющая сталь Aisi 316 10БАР

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг Заглушка для розетки тип соединения DР Dixon 400DPSS нержавеющая сталь Aisi 316 10БАР- Фитинги для труб стальные, кроме литых
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    Фитинг Заглушка для розетки тип соединения DР Dixon 400DPSS нержавеющая сталь Aisi 316 10БАР

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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОБЕРИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "ПАРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СИЛТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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