Цена без НДС, руб.
5631,02
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Конференц-стул CH 659 подходит для конференц-залов, для приема посетителей в офисе. Каркас с четырьмя ножками изготовлен из массива дерева цвета темный орех. Сиденье и спинка обиты матовой искусственной кожей черного цвета. Подлокотники эргономичной формы. Максимальная статическая нагрузка — 100 кг.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край