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    Главная / Торговый портал / Работы по установке строительных лесов и подмостей / Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-2)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-2)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-2)- Работы по установке строительных лесов и подмостей
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    Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-2)

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    Поставщики
    • ООО "Радиострой РТВ"
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      Спецификация
      Работы по установке строительных лесов и подмостей
      Характеристики
      Минимальная партия
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